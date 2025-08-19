LADRI A CASERTA. La gente va in vacanza ed entrano nelle case vuote di Parco Cerasola e Centurano: ansia tra i residenti

CASERTA – I residenti della zona di via Boito e Parco Cerasole a Caserta vivono con una comprensibile preoccupazione la serie di furti che si stanno intensificando nelle ultime settimane. I residenti denunciano la presenza di almeno due bande che operano indisturbate almeno da due mesi, entrando negli appartamenti e rubando con una frequenza allarmante.

Il caso più recente riguarda il furto avvenuto in una casa tra via Boito e il Parco Verde di via Petrarca, dove i ladri hanno colpito nel Parco Sereno, staccando la telecamera interna verso le 2 di notte prima di agire. Un vicino ha segnalato movimenti sospetti alle 3, ma molti hanno visto il messaggio solo al mattino, quando ormai il danno era fatto.

I residenti sono esasperati: “Chiamiamo la polizia e loro intervengono rapidamente, ma arrivano quando i ladri sono già scappati”, raccontano, sottolineando come i parchi della zona, tutti collegati tra loro, siano diventati un punto debole per la sicurezza.