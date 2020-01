Ladri al cimitero. Rubati lumini, oggetti di rame e ferro

CESA – (Christian e Lidia de Angelis) Ennesimo raid a danno del cimitero cittadino, asportati lumini, oggetti in rame e ferro. Durante la scorsa notte la solita banda di ladri ha colpito per l’ennesima volta il luogo sacro, dove neppure i morti possono riposare in pace. All’apertura alcuni cittadini giunti sul posto per i propri cari hanno fatto la terribile scoperta, le proprie tombe di famiglia e lapidi depredate di tutto da criminali scellerati e amorali. Questo furto dove viene razziato il luogo sacro, non è la prima volta.

A denunciare l’accaduto una cittadina arrabbiata che scrive: “Volevo esprimere il mio dispiacere nel constatare che in un cimitero piccolo come il nostro venga rubato di tutto. Un atto già in se per se disgustoso, ma considerando il luogo lo rende ancora più deplorevole!Ma non vi vergognate che nemmeno i morti fate stare in pace? Ma con quale coraggio vi guardate in faccia? Siete solo la feccia di questo paese! Il cancro di questa società! E vi auguro un giorno, che anche voi portando un lumino a VOSTRO FIGLIO vi rendete conto che ci sono merde peggio di voi!“. Numerose le segnalazioni di furti a danno delle tombe dei propri cari estinti.