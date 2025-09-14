Ladri derubano il direttore dell’ufficio postale e candidato sindaco

FALCIANO DEL MASSICO – Tentato furto nella abitazione del direttore dell’Ufficio Postale, Ugo Zannini, ex candidato sindaco e consigliere di minoranza. Due malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione ieri sera intorno alle 21:30 in un appartamento di via Vellaria, approfittando di un’impalcatura per salire al secondo piano mentre i proprietari cenavano al piano terra.

I ladri sono riusciti a sottrarre alcune collanine d’oro prima di essere scoperti e messi in fuga dall’intervento tempestivo di un finanziere residente a poche decine di metri di distanza. Le forze dell’ordine, coordinate dai Carabinieri, stanno visionando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili.

Non si esclude che gli autori del blitz siano persone del posto, conoscitori degli abituali movimenti della vittima. Via Vellaria risulta da tempo particolarmente esposta a episodi di criminalità. Le indagini proseguono per il chiarimento completo della dinamica e il rintraccio dei sospettati.