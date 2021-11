CAPUA – Banditi in azione a Capua, in pieno giorno. Un automobilista è stato derubato: gli hanno sottratto la somma di danaro prelevata poco prima al bancomat del Banco di Napoli in via Porta Napoli. I malviiventi hanno bucato una ruota, quando il conducente ha fermato l’auto per recarsi allo sportello. La vittima si è accorta poco dopo di avere una ruota forata e così, una volta sceso, i banditi hanno rubato il borsello col portafogli pieno di soldi appena prelevati.