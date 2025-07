Ladri in azione notturna, trafugata l’automobile ad un poliziotto

La gang è tornata, dopo un periodo di pausa riprendendo a rastrellare le abitazioni di Roccamonfina

ROCCAMONFINA (Anna Izzo) – Col calar delle tenebre, ieri 16 luglio 2025, una banda di ladri ha messo a segno una serie di furti. Nell’elenco un’automobile, una bicicletta ed altro, in località San Pietro nel comune di Roccamonfina.

Come da copione, i ladroni sono arrivati muniti di arnesi atti allo scasso, dopodiché sono penetrati nelle abitazioni di cittadini presi di mira che, questa mattina si sono ritrovati privi dei loro beni sia materiali che affettivi.

Dunque, dopo un periodo di calma, i furfanti hanno ritenuto di visitare nuovamente il territorio roccano. Dopo esser penetrati in un garage hanno rubato la bici, successivamente si sono messi al volante della macchina del poliziotto dileguandosi nella notte. Ma non è finita, stavano continuando il loro sporco «lavoro». Fortunatamente, il tentativo di furto messo in atto in una villetta adiacente a quella del poliziotto, non è andato a buon fine.