AVERSA – Ladri in azione ad Aversa. L’ultima tecnica è quella del volantinaggio: bussano ai citofoni della abitazioni con la scusa di voler distribuire del materiale pubblicitario nelle cassette postali invece, una volta aperto, entrano e mettono a segno il colpo. E’ successo in via Togliatti dove hanno portato via due bici elettriche. In un caso i banditi sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Scattata la denuncia.