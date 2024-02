CAPUA. Ladri scatenati assaltano abitazioni: ecco dove

.

CAPUA – Non tende ad arrestarsi l’escalation di furti che in questi ultimi giorni stanno interessando i comuni di Capua e Vitulazio. Sarebbero diversi i tentativi di furto registrati nella città di Fieramosca tra la zona di Porta Roma e le viuzze di Rione Risorgimento.

Medesima situazione anche a Vitulazio, dove sabato scorso a finire nel mirino dei malviventi è stato il supermercato Eurospin i cui scaffali sono stati razziati pochi minuti dopo la chiusura dello store. Due le abitazioni svaligiate in queste ultime ore: i ladri hanno colpito in via Arbustella ed i via Nazario Sauro, così come scritto in un nostro articolo questa mattina (CLIKKA E LEGGI)