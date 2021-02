LADRI SCATENATI in città. Auto rubate per depredarle dei catalizzatori, fede nuziale sottratta ad un anziano

SAN PRISCO -(t.p.) Ritorna l’allarme furti e rapine in città. Rubate due auto, una via dell’Orizzonte e un’altra in viale dello Sport. Non solo. L’altra mattina ad un anziano due giovani, nei pressi di via Madonna delle Grazie, hanno prima chiesto informazioni e poi lo hanno rapinato dei soldi e della fede nuziale. Sul furto delle vetture stanno indagando i carabinieri che sono sulle tracce di una banda specializzata in furti di marmitte. In realtà prima rubano le auto e poi puntano ai catalizzatori dove sono presenti dei metalli nobili (platino e palladio) che vengono rivenduti e possono fruttare fino a 100 euro. Materiale poi riutilizzato per l’elettronica. Sembra che i ladri abbiano preso esempio dagli States dove da anni esiste questo tipo di riciclaggio. I residenti chiedono maggiori controlli delle forze dell’ordine.