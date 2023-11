LADRI TECNOLOGICI. Nella scuola (già “ripulita”) portati via decine di pc, stampanti e tablet

AVERSA – Ancora una volta è al centro di un caso di furto, questa volta di computer e altri strumenti utilizzati per la didattica e per l’amministrazione, la scuola “Platani” di via Filippo Saporito, ad Aversa, che ospita le classi dell’Infanzia e della Primaria.

I malviventi hanno violato l’edificio scolastico, portando via tredici computer, tablet, stampanti e altri dispositivi informatici di valore. Il furto è stato scoperto dai collaboratori scolastici al momento dell’apertura della scuola. La dirigente ha immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno avviato indagini per identificare i responsabili. Gli investigatori passeranno al vaglio anche eventuali impianti di videosorveglianza presenti nella zona.