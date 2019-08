Lamentele per i cani randagi e pochi giorni dopo trovati cuccioli avvelenati

PIETRAMELARA (red.cro.) – Diversi cuccioli do cani sono stati trovati morti avvelenati in strada a Pietramelara. I cani sarebbero morti dopo aver ingerito bocconi avvelenati lasciate in diverse strade del piccolo centro. Sul fatto indagano i Carabinieri forestali.

Dalle prime ore del mattino volontari stanno perlustrando diverse zone alla ricerca di altre esche avvelenate che sarebbero state lasciate in tutti i vicoli del paese.

Sembra tutto collegato con la lamentela sui cani randagi di pochi giorni fa.