Lancia la droga nella finestra della sala colloqui del carcere: arrestato 48enne

SANTA MARIA CAPUA VETERE Ha tentato di introdurre droga nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ed è finito, dritto dritto, in cella. E’ accaduto ad un 48enne di Sant’Antimo, Alessandro C. colto in flagrante mentre lanciava gli stupefacenti sul davanzale della finesta, nella sala colloqui del penitenziario. Gli agenti penitenziari hanno sequestrato 30 grammi di marijuana. Per il 48enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.