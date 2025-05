Lancio di bottiglie contro le auto in corso, allarme sicurezza in paese

Nel mirino dei giovani in particolare le auto guidate dalle donne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAL DI PRINCIPE – Allerta tra i residenti egli automobilisti di Corso Umberto, tra il bar Villa e la pizzeria Iaiunese a Casal di Principe dove da diversi giorni, in tarda serata, un gruppo di ragazzini si raduna mettendo in atto un comportamento pericoloso: il lancio di bottiglie d’acqua contro le auto in transito, in particolare quelle guidate da donne.

Le numerose segnalazioni hanno generato allarme tra i cittadini, molti dei quali hanno chiesto un immediato intervento delle forze dell’ordine e un aumento dei controlli serali in zona.