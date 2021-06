L’APPELLO MARCIANISE. 110 cani muoiono di fame nell’indifferenza di tutti. Scorte finite

MARCIANISE – È disperata, Giusy Foglia, da anni in prima linea per la difesa degli animali con il rifugio “Fido Amico Mio”.

Oggi ha affidato a Facebook il suo sfogo: “Io non so più cosa fare per loro.

Troppe bocche da sfamare e pochissimi aiuti in questo momento in cui noi volontari non stiamo vivendo ma combattendo una vera e propria guerra. Oggi abbiamo aperto gli ultimi sacchi …ne rimangono due ancora da venti kili. L’angoscia e la disperazione sono immense …per 40 cuccioli è rimasto mezzo sacco di pappa …e per gli altri 60 un sacco.

Non vi chiediamo soldi ma pappa per sfamarli perché noi siamo ormai senza mezzi economici”.