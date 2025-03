L’arresto della super segretaria di Fulvio Martusciello, l’avvocato: “Solo una mera esecutrice di ordini”

Coinvolta in un’inchiesta su corruzione e riciclaggio, la donna è in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia fissato per sabato mattina dalla Corte d’Appello di Napoli

CASERTA – “Era una mera esecutrice di ordini”. Così all’Adnkronos l’avvocato Antimo Giaccio, difensore di Lucia Simeone, assistente dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, arrestata questa mattina dalla Polizia di Stato in un albergo di Marcianise di cui vi abbiamo dato notizia esclusiva (CLICCA E LEGGI)

Simeone, originaria di Ercolano, risponde di associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione nell’ambito dell’inchiesta della Procura Europea sul caso Huawei. Nei suoi confronti era stato spiccato un mandato di arresto europeo, eseguito in mattinata nel casertano.

“Ancora non sappiamo nello specifico a cosa siano collegate le accuse, lei era comunque una mera esecutrice di ordini, svolgeva il ruolo di segretaria” ha tenuto a precisare il legale all’Adnkronos.

Simeone è in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia fissato per sabato mattina dalla Corte d’Appello di Napoli.