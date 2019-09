“Lascia stare mio marito!”. Rissa in pieno centro tra due donne

SAN CIPRIANO D’AVERSA (red.cro.) – C’è stata una rissa a San Cipriano D’Aversa, una di quelle che difficilmente dimenticherà chi era presente. Due donne, entrambe sotto i 40, si sono colpite a vicenda. La storia è la solita e anche la più antica. Una delle due accusava l’avversaria di essere l’amante di suo marito, mentre l’altra si difendeva dall’infamante accusa. Su via roma, al centro della città, diversi automobilisti si sono fermati per guardare questa scena, che fortunatamente non ha riportato gravi danni o ripercussioni legali.