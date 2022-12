L’ASL CASERTA sborsa 21 mila euro alla chiesa del Buon Pastore per ospitare corsi ai dipendenti

L’approvazione della convezione è stata firmata dal direttore generale Amedeo Blasotti, su una proposta presentata dalla dirigente degli Affari Generali, Maria Di Lorenzo, e dalla direttrice del Servizio di prevenzione e protezione, Giovanna Rotriquenz

CASERTA – Dai documenti pubblicati dall’Asl di Caserta a volte scopriamo delle cose nuove. Ad esempio, oggi abbiamo incrociato il nome della dottoressa Maria Di Lorenzo, indagata nell’inchiesta nella Procura di Aversa-Napoli nord e con relativamente all’appalto per il servizio di trasporto di emergenza 118 alla Confraternita Misericordia di Caivano, quale dirigente ad interim per l’ufficio Affari Generali.

In realtà, noi eravamo rimasti alle sue dimissioni come dirigente del Provveditorato presentate nel giugno 2021 ma, probabilmente, ci siamo persi qualche passaggio.

Dopo

aver ritenuto non congruo restare al suo posto nell’ufficio economico dell’ASL Caserta, la Di Lorenzo ha preso armi e bagagli ed è stata trasferita all’UOC Affari Generali, un’area operativa deputata la gestione delle attività di carattere generale e trasversale dell’azienda, dalla gestione del sistema documentale agli adempimenti in materia di privacy e di indennizzo ai malati.

Ed

è proprio Di Lorenzo il dirigente proponente della convenzione tra l’ASL di Caserta e laper la concessione temporanea del teatro della chiesa per lo, previsti dal decreto legislativo 81 del 2008.

Ma andiamo con ordine.

Il 30 settembre scorso, la direttrice del servizio di prevenzione ASL di Caserta, Giovanna Rotriquenz, ha segnalato la necessità di attivare i percorsi di formazione sui rischi durante il lavoro per i dipendenti dell’azienda sanitaria della nostra provincia.

“Il numero di lavoratori da formare è molto alto“, scrive Rotriquenz, e le sedi aziendali dell’ospedale non sarebbero utili per questa attività. L’ingegnera propone l’utilizzo della sala convegni della parrocchia Buon Pastore di Caserta, con la quale si dovrebbe, per questo motivo, formalizzare una convenzione.

In merito alla spesa di sostenere, poi, la direttrice segnala una spesa di circa 100 euro come rimborso per le incombenze economiche che la chiesa affronterà come pulizia eccetera.

La chiesa del Buon Pastore, ovvero don Michele Della Ventura, attraverso il suo incaricato, Antonio Rivellino, ha dato il suo via libera alla firma di questo contratto, con un prezzo che, però, passa dai 100 euro previsti dalla direttrice Rotriquenz, ai 150 segnalati nell’accordo.

Tutto ciò è stato proposto dalla direttrice dell’Unità operativa complessa Affari Legali Di Lorenzo al direttore generale Amedeo Blasotti.

La convenzione durerà un anno, a partire dal primo gennaio prossimo ed è previsto un numero di accesso mensile massimo pari a 12, ovvero annualmente 144.

In considerazione del prezzo, ovvero 150 euro per sessione, l’ASL di Caserta pagherà nei confronti della parrocchia del Buon Pastore circa 21 mila e 600 euro.

Il direttore generale Blasotti ha dato l’okay all’approvazione di questa convenzione e, quindi, nei prossimi giorni verrà firmato il contratto con cui il teatro della chiesa di piazza Pitesti ospiterà i corsi di formazione per i dipendenti Asl tenuti dalla direttrice Rotriquenz.