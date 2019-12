MONDRAGONE. L’assessore e l’avvocato separati prima della rissa negli uffici del comune. E ora c’è anche la denuncia

MONDRAGONE (red.cro.) – Una rissa che stava per esplodere nelle stanze del comune di Mondragone. Ad essere coinvolti sono stati un avvocato di Sessa Aurunca, Giacomo Megale, e l’assessore all’Ambiente della città rivierasca Antonio Federico. Megale era giunto al municipio per alcune fatture che il comune non aveva pagato, chiedendo di parlare con il primo cittadino, assente al momento. In quei minuti, tra Megale e Federico, sarebbe esploso l’alterco. L’assessore, secondo Megale, avrebbe minacciato l’avvocato, “consigliandogli” di andare via. Ma quello che ha dichiarato Federico modificherebbe il quadro, visto che il legale avrebbe proferito una serie di volgarità nei confronti dell’assessore e del sindaco, in quel momento assente. I due sono stati separati prima del contatto fisico. Ciò che è certo, al momento, è che l’avvocato ha sporto denuncia ai carabinieri.