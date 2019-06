L’associazione della sanità privata accreditata (Aspat) e quelle a sostegno dei malati in un convegno sul piano nazionale delle liste d’attesa

CASERTA – Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa nasce con l’obiettivo prioritario di avvicinare ulteriormente la sanità pubblica ai cittadini, individuando elementi di tutela e di garanzia volti ad agire come leve per incrementare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse disponibili.

Ed è di questo che si parlerà a Nola, il 27 giugno, nella cornice della Chiesa dei Santi Apostoli, in un convegno organizzato da Tribunale del Malato / CittadinanzAttiva sulle Liste di attesa 2019/21 e sulla stato dell’arte delle linee attuative di intervento in Campania, vede anche tra gli altri, dall’Aspat, l’associazione che coinvolge la Sanità Privata accreditata, nel suo versante della regione Campania, mobilitarsi per chiarire l’applicazione dei cosiddetti “percorsi di tutela”.

La realizzazione di un Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) costituisce un impegno comune del Governo e delle Regioni e Province Autonome, che convengono su azioni complesse e articolate, fondate sulla promozione del principio di appropriatezza nelle sue dimensioni clinica, organizzativa e prescrittiva, a garanzia dell’equità d’accesso alle prestazioni.