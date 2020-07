Latitante sta rientrando dalla Spagna. Era ricercato dalla Procura di S.MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Con un volo charter Alitalia in partenza da Madrid, organizzato dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale, guidata dal prefetto Vittorio Rizzi, in collaborazione con le autorita’ spagnole verranno rimpatriati 12 latitanti che avevano tentato di sfuggire alla giustizia italiana. Lo ha annunciato una nota istituzionale.

I 12 estradati, undici uomini e una donna, di cui 4 italiani, due marocchini, due romeni, un senegalese, un nigeriano, uno spagnolo ed un lituano, avevano cercato riparo in terra di Spagna per sfuggire ai mandati d’arresto europei emessi da 11 procure nazionali (Bologna, Busto Arsizio, Genova, Milano, Padova, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Torino, Trento Udine, Vicenza).

Di tutto rispetto il rilievo criminale degli estradati indagati o condannati per reati quali furto, rapina, ricettazione, traffico di stupefacenti, associazione a delinquere, sequestro di persona, circonvenzione di incapace, lesioni, evasione e delitti contro la personalita’ internazionale ed interna dello Stato arruolamento con finalita’ di terrorismo anche internazionale. Sei di loro sono colpiti da ordini di esecuzione pena, mentre gli altri sei sono stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare in carcere.