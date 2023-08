L’auto è scassata e l’abbandona nelle campagne: scoperto e multato

SESSA AURUNCA – Aveva abbandonato pochi giorni fa la sua autovettura furgonata perchè troppo vecchia e malfunzionante, rimuovendo dalla stessa il motore e alcune parti meccaniche. Incurante della carcassa, l’aveva lasciata all’interno di un fondo vicino ad una mulattiera con libero accesso, nelle campagne della località San Sebastiano del comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

I Carabinieri della locale Stazione Forestale, nel corso di un servizio di monitoraggio ambientale e controllo del territorio, con particolare riferimento all’abbandono di rifiuti, hanno individuato il mezzo su suolo nudo ed eseguito immediati accertamenti.

Attraverso il numero di telaio e la targa, ancora apposta sul veicolo, sono risaliti al proprietario, un sessantanovenne del luogo che, contattato, è stato invitato in caserma dove è stato sanzionato per il mancato conferimento del veicolo al centro di demolizione per un importo di € 1666,67.