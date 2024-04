Lavori di pavimentazione: ponte chiuso per tre giorni

CESA – Da domani, 17 aprile, sino al prossimo 20 aprile, il ponte Cesa/Aversa resterà completamente chiuso al traffico, al fine di consentire i lavori di pavimentazione stradale. La strada in questione sarà totalmente interdetta al traffico, fatta eccezione per i residenti, a partire dalla piazzetta De Giorgi fino al limite di confine del Comune di Aversa ovvero con strada San Michele

In occasione della chiusura il traffico proveniente da Cesa e diretto per Aversa sarà deviato, con apposita segnaletica per Via Madonna dell’Olio fino a raggiungere Via Atellana e quindi proseguire per Aversa; viceversa il traffico proveniente dal Comune di Aversa e diretto a Cesa sarà deviato, anch’esso con apposita segnaletica, da Via Strada San Michele per Via E. Fermi, piazzale della stazione di Aversa fino a raggiungere Via Atellana nel Comune di Cesa. La ditta esecutrice dei lavori ha già provveduto alla installazione della segnaletica. L’attività delle prossime ore consisterà nella fresatura dell’asfalto esistente, risagomatura e posa dell’asfalto.