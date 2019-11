Lavori notturni, chiusi due caselli lungo l’A1. Ecco quando

CASERTA – Sulla A1 Milano-Napoli e sul R08 Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di oggi, lunedì 18, e domani, martedì 19 novembre, con orario 22-6, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa l’entrata della stazione di Caserta sud, verso Napoli; sul R08 Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro, sarà chiusa l’uscita della stazione di Caserta Centro, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli – da Roma. In alternativa, si potrà utilizzare la stazione autostradale di Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli. Lo comunica in una nota Autostrade per l’Italia.