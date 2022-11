Lavoro nero: controlli dei carabinieri, denunciati due imprenditori

Sequestrate le attività

CESA/GRICIGNANO D’AVERSA – Continuano incessanti i controlli da parte dei Carabinieri e del Gruppo Tutela del lavoro: obiettivo primario è il contrasto al lavoro sommerso e la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A finire nei guai il titolare di un ingrosso di abbigliamento e accessori di via della Repubblica a Casandrino, ispezionato dai militari. Dieci i lavoratori in nero sorpresi nel locale: l’attività è stata sequestrata, il titolare denunciato per truffa ai danni dello Stato. Si tratta di un 50enne di origini cingalesi. Sequestrato anche un cantiere in Via San Domenico, nel comune di Grumo Nevano. Dei 4 operai al lavoro, uno era irregolare, senza alcun contratto. Per il proprietario dell’attività, un 52enne di Cesa, la sospensione dell’attività e una denuncia. Guai anche per una ditta edile di Afragola. Dei 5 lavoratori “di turno”, 2 erano inquadrati sulla parola. Sequestrata l’attività, segnalato all’Autorità Giudiziaria il titolare, un 40enne di Gricignano d’Aversa.