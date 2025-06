LE FOTO. Abbattuto palo di videosorveglianza, il sindaco: “Non ci faremo intimidire”

Le telecamere, attivate solo da pochi mesi grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno, rappresentano un elemento cruciale del sistema di videosorveglianza locale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

VILLA LITERNO – Un grave atto vandalico è stato messo a segno a Villa Literno, dove un palo di videosorveglianza recentemente installato è stato abbattuto presumibilmente con un atto mirato a ostacolare le attività di controllo del territorio.



Le telecamere, attivate solo da pochi mesi grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno, rappresentano un elemento cruciale del sistema di videosorveglianza locale, fondamentale per monitorare e contrastare fenomeni di illegalità ambientale.



Il sindaco Valerio Di Fraia è intervenuto con fermezza sull’accaduto: “Questo gesto, presumibilmente mirato a ostacolare l’attività di controllo del territorio, non fermerà l’impegno dell’amministrazione e delle forze dell’ordine.” Il primo cittadino ha poi aggiunto che “la polizia locale e i carabinieri della Stazione di Villa Literno hanno immediatamente avviato le indagini per individuare i responsabili. A chi ha compiuto questo atto criminale intendiamo ribadire con fermezza che non ci faremo intimidire. Gli strumenti di videosorveglianza saranno ripristinati in tempi brevi e proseguirà senza sosta l’attività di tutela del nostro territorio“.