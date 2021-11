LE FOTO. Altro spaventoso rogo nell’Asi di AVERSA nord. Stavolta va a fuoco la Frigo Caserta. Enorme nuvola di fumo in tutta l’area

GRICIGNANO D’AVERSA – Ancora un incendio, un mastodontico rogo colpisce un’azienda del comparto industriale di Aversa Nord, il più importante, insieme a quello di Marcianise, della provincia di Caserta. Poco tempo fa, Poco tempo fa, a Carinaro il terribile incendio alla “New Technology and Service” di Carinaro, con un un’enorme nuvola di fumo nero, densissima, che ha costretto a chiudersi in casa 0er ore decine di migliaia di residenti ad Aversa e nei Comuni vicini, stamattina è stata la volta del capannone della Frigo Caserta sita in viale stazione nella zona industriale di Gricignano che produce generi alimentari.

Una grossa colonna di fumo nero, visibile anche dalla città di Napoli, ha invaso tutta l’area circostante creando molti disagi alla popolazione residente. Per domare l’incendio e circoscrivere le fiamme che minacciano gli altri capannanoni adiacenti sul posto stanno lavorando cinque squadre: una proveniente dalla sede centrale del Comando, una proveniente dal distaccamento di Aversa, una proveniente dal distaccamento di Marcianise, una proveniente dal distaccamento di Mondragone e una proveniente dal Comando di Napoli. Sul posto sono intervenuti in supporto anche 2 autobotti con un’autoscala dal comando di Caserta e un’autobotte da 25000 litri dal Comando di Napoli.