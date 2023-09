LE FOTO. Amianto smaltito sulle sponde del fiume Volturno

Ad operare l’ Associazione Ambientale Dea

SANTA MARIA LA FOSSA – Nella mattinata di ieri, durante una perlustrazione ambientale, da parte di alcuni volontari dell’Associazione Ambientale Dea effettuata in agro di Santa Maria la Fossa in località Purtillo più precisamente sulle sponde del Fiume Volturno area demaniale sottoposta a vincolo veniva riscontrata la presenza di un cumulo di lastre ondulate in verosimile amianto illecitamente abbandonate da qualche criminale ambientale ,che scendevano fino a verso il corso d’acqua. Le onduline in verosimile amianto si presentavano usurate scheggiate ai bordi e ricoperte da un monocromatico tappeto fungine scuro annerite dall’usura del tempo; inoltre sul cumulo dei MCA erano presenti due bustoni in plastica.

