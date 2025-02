LE FOTO. Il cane antidroga Attila, tra i banchi dell’ISISS Majorana: l’esito del blitz

L’operazione eseguita dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni e della locale stazione con a seguito Attila, cane antidroga dell’unità cinofila di Sarno

SANTA MARIA A VICO – Questa mattina, dopo il suono della campanella, che per gli alunni segna l’inizio delle attività didattiche, presso l’istituto d’Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Santa Maria a Vico, sono giunti i carabinieri della compagnia di Maddaloni e della locale Stazione con a seguito unità cinofila di Sarno (SA) per un’attività di prevenzione.

I militari dell’Arma, d’intesa con la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Pina Sgambato, hanno eseguito dei controlli sia all’esterno che all’interno di quel complesso scolastico, lungo i corridoi, nei bagni, nelle aule e negli spazi comuni frequentati dagli studenti, senza che siano state rilevate criticità.

“Attila”, così si chiama il cane antidroga dell’unità cinofila dei carabinieri, ha annusato gli zaini e i banchi degli alunni di molte classi, segnalando in qualche caso al conduttore di aver fiutato tracce e/o odori di stupefacenti, senza però, di fatto, trovare alcuna sostanza.

E’ probabile che analoghe iniziative, che hanno come obiettivo il contrasto ai fenomeni di devianza giovanile, con particolare riferimento al consumo di stupefacenti, vengano, di concerto con le istituzioni scolastiche, ripetute anche in altre scuole dove, sempre più spesso, i carabinieri si recano anche e soprattutto per svolgere attività di prevenzione, più che di repressione, attraverso lezioni di legalità, confrontandosi con gli alunni su temi attuali e delicati come il bullismo, la violenza di genere, il revenge porn, la violenza di gruppo ma anche, per l’appunto, sui pericoli derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti.