LE FOTO. Auto danneggiata da ladri sul lungomare di MONDRAGONE

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ennesima auto vandalizzata ieri sera sul lungomare. Il malcapitato di turno, un giovane che aveva deciso di trascorrere la serata in un ristorante in compagnia di amici. Di ritorno, l’amara sorpresa.

I vetri anteriori della propria vettura parcheggiata nel piazzale adiacente i lidi Kursal e CinCin, erano stati completamente infranti a fronte fra l’altro di nessun bottino portato via. Si, perché spesso questi malviventi tentano il colpo a caso con la speranza che la vittima abbia dimenticato qualche oggetto non necessariamente di valore, nell’abitacolo. Un fenomeno quello delle auto vandalizzate e rubate non solo in zona lido ma anche in altri punti centrali della cittadina rivierasca, divenuto una vera piaga sociale finita troppo spesso sotto la lente di ingrandimento dell’ informazione locale e mai contrastata, visto che questi “Lupin” da strapazzo, hanno un lasciapassare non indifferente nel fare il loro mestiere.

Accennare alla risoluzione del problema diventa a questo punto fiato sprecato e la rassegnazione ha preso il sopravvento e sono sempre di più le persone che scelgono di non denunciare il torto subito. Nessuna forma di contrasto massiccia è mai stata messa in campo in questi anni dagli organi competenti, per tentare di individuare anche solo alcuni dei colpevoli di tali azioni criminose e a questo punto tra l’altro, ci chiediamo a cosa servono i sistemi di videosorveglianza installati in alcuni punti della città se poi non sono funzionanti.

Ribadiamo inoltre a quanti continuano ad addossare eventuali responsabilità alla società che ha in gestione le strisce blu, che essa non può essere ritenuta responsabile di nulla perché il servizio da loro offerto, si limita alla sola sosta dei mezzi e non alla loro custodia.