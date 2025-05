LE FOTO. AVERSA. Alleluia, è arrivato il milione dell’accordo quadro. Primi lavori di cura del verde al Parco Pozzi

L’argomento ha suscitato tantissime polemiche e molti attacchi nei confronti dell’assessora Olga Diana. Ecco come saranno ripartite le somme, ci sono anche 600mila euro extra accordo quadro. L’impresa che lavorerà è di San Nicola, utilizza l’avvalimento e si chiama…

AVERSA – L’accordo quadro è arrivato e dunque la possibilità, largamente invocato dall’assessora Diana si è concretizzata in un’effettiva disponibilità finanziaria per la gestione del verde pubblico e delle strade della città di aversa.

Un accordo quadro è un sistema attraverso il quale si crea una sorta di global service. Una o più imprese intervengono costantemente sui processi mantenutivi senza la necessità di dover realizzare ogni volta un a procedura di affidamento.

In questo caso l’accordo quadro è tra il Comune di Aversa e la REE Costruzioni di

San Nicola la Strada che si muove in avvalimento, ossia utilizzando un requisito specifico che non possiede per i lavori da effettuare con la. In totale vengono utilizzati 985mila euro. Ma in effetti l’intervento complessivo impegna l’importo di un 1milione e 555mila, di cui i 985mila euro sono inglobati nell’accordo quadro.

Duecento mila di questi saranno dedicati alla cura del verde. I primi interventi riguardano Parco Pozzi e qualcosa si riesce già a vedere dalle fotografie che pubblichiamo a corredo di questo articolo. Altri lavori di manutenzione e di miglioramento andranno poi a toccare la villa comunale, nonché la manutenzione e messa in sicurezza di alberi che invadono abitazioni e carreggiate in un periodo particolarmente delicato in quanto questi non sono i mesi delle potature e dunque esiste il problema dell’invasività della vegetazione con le strutture antropiche.

Cercheremo di seguire con la massima attenzione l’evoluzione di questi interventi. e lo faremo perché si tratta di u tema che ha suscitato grandissime polemiche in città che hanno investito proprio l’assessora Olga Diana che ora qualche strumento a disposizione per migliorare le cose ce l’ha.