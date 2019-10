LE FOTO AVERSA. Ieri sera grande sorpresa in una pizzeria di via Nobel: Koulibaly, Allan e Ghoulam ad una festa di compleanno. LEGGI DI CHI

AVERSA – Rosaria Ronca ha festeggiato ieri sera il suo compleanno con i propri congiunti della nota famiglia Tufano, imprenditori commerciali del settore degli elettrodomestici e dell’elettronica avanzata, e storici sponsor del Napoli calcio.

L’evento si è svolto all’interno della pizzeria Morsi & Rimorsi di Aversa e a dimostrazione del saldo rapporto che c’è tra il Napoli e i Tufano, si sono mossi tre calciatori importanti per rappresentare la società nel corso di questo evento: Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam e Allan. Non si sono sottratti e hanno cordialmente interagito con i festeggiati, ma anche con tutto il personale della pizzeria, facendosi immortalare in diverse foto con i titolari, i camerieri, cuochi e pizzaioli al completo.

La serata è stata allietata dal cantante napoletano Andrea Sannino.