LE FOTO AVERSA. Ladri ripuliscono l’appartamento di un noto gioielliere. Portati via Rolex e preziosi

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Svaligiato appartamento di noto gioielliere, ladri passano dalla pasticceria sfitta. E’ accaduto alle 2 del mattino circa, quando in via Garibaldi ad Aversa, una banda di ladri specializzata, si è introdotta all’interno di una storica pasticceria, ormai in disuso, forzando le porte della stessa con un piede di porco, come si vede dalle foto che pubblichiamo. Poi, una volta entrati nell’esercizio commerciale, si sono diretti dall’interno ai piani superiori del palazzo di proprietà di un noto gioielliere, G.B. e approfittando del fatto che i proprietari non fossero in casa, hanno messo a soqquadro l’appartamento, portando via diversi rolex, e tutto ciò che fosse di valore rilevante presente in casa, dandosi poi alla fuga. Scoperto quanto accaduto, è stato richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Aversa, che con più volanti sono giunti sul posto e hanno avviato subito le indagini, acquisendo anche le immagini delle diverse telecamere pubbliche e private poste in zona, per identificare i criminali. Il danno economico, per l’imprenditore, sembra essere ingente. In città c’è tanta rabbia da parte dei cittadini per questa ondata di furti in appartamento e nei negozi. Davvero un periodo nero, per chi è in vacanza. Ora è caccia agli uomini della banda.