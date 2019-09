LE FOTO. Blitz della Polizia in via Polo. Sequestrate piante di marijuana e munizioni. Denunciato 45enne. IL NOME

LUSCIANO – Nella giornata di ieri martedì 3 Settembre, nell’ambito di servizi mirati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente, personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Aversa, diretto dal Primo Dirigente dott. Vincenzo GALLOZZI e dal Vice Dirigente Commissario Capo Dott. Vincenzo MARINO, ha effettuato diverse perquisizioni in Lusciano al termine delle quali veniva denunciato in stato di libertà tale Raffaele Costanzo, 45 anni. Durante l’attività espletata, in Via M. Polo venivano ritrovate 3 piante di Marijuana in pieno stato di fluorescenza, alte rispettivamente mt 2.10, mt 1.30, mt 1.00, inoltre avvolta in una busta cellophane bianca ( tipo shoppers ), si rinvenivano foglie erbacce del colore verde/marrone, già essiccata e semi per l’ulteriore coltivazione, risultato essere dagli esami effettuati dalla locale Polizia Scientifica, sostanza stupefacente del tipo Marijuana.

Venivano rinvenute durante le fasi della perquisizione in quanto ben occultate, 25 cartucce marca Fiocchi e 2 marca Winchester cal. 12 per armi da caccia. Il COSTANZO, espletati gli atti di rito e sequestrato il tutto, venivano segnalato in stato di libertà per il reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizioni.

L’operazione di cui sopra, rappresenta inevitabilmente il frutto della dedizione investigativa e della costanza operativa svolta da parte del personale del Commissariato di Aversa, contro il dilagante fenomeno della droga.