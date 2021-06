LE FOTO BOMBA TOSSICA NEI CIELI. Rogo nel campo rom. In fiamme frigo, lavatrici, guaine e copertoni

La nube di diossina si è estesa per decine e decine di chilometri

CAIVANO/CASAPESENNA – Paura a Caivano, in provincia di Napoli, per un incendio di immense proporzioni è divampato poco fa nel campo Rom. In fiamme rifiuti speciali, frigoriferi, copertoni, guaine che hanno dato vita ad una nube di fumo nero con l’aria diventata irrespirabile. La colonna nera si è elevata in aria fino ad arrivare sul cielo di Casapesenna.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con ben due autobotti, insieme alla polizia locale di Caivano, le guardie ambientali e gli uomini dell’Arpac.

