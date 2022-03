LE FOTO. Camion esce fuori e si ribalta: autista incastrato nel mezzo

TEVEROLA – Ieri pomeriggio verso le ore 18:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Marcianise è intervenuta sulla SS 335 nei pressi dell’uscita di Teverola per un incidente stradale. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un autocarro che, per cause da accertare, si è ribaltato finendo la sua corsa nella scarpata adiacente lo svincolo, con il suo autista bloccato all’interno della cabina. I Vigili del Fuoco ,dopo aver soccorso l’autista affidandolo alle cure del 118 presente sul posto, hanno messo in sicurezza il mezzo pesante per la successiva rimozione.