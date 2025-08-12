LE FOTO. Paura a MARCIANISE, ramo si spezza e crolla in strada

Fortunatamente, non ci sono feriti e nessuno stava passando lì in quel momento

MARCIANISE – Un grosso spavento, ma per fortuna nessun ferito, questa mattina in Piazza Umberto I, a Marcianise. Il ramo di un grosso albero si è spezzato cadendo sulla strada, proprio davanti alla sede del municipio.

Fortunatamente in quel momento non passavano auto né pedoni. I vigili del fuoco di Caserta sono intervenuti rapidamente per tagliare i rami pericolanti e mettere in sicurezza l’area. Poco dopo, una squadra del Comune ha provveduto alla pulizia della strada e alla rimozione completa dell’albero.