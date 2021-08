LE FOTO. Cane Chow chow rapito e poi abbandonato. L’appello disperato per ritrovare Ronny

Il cucciolo di razza è stato prima inseguito e poi prelevato da alcune persone a bordo di 2 auto che sono state…

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Rapito cane di razza, appello disperato della famiglia. Due giorni fa dei balordi, a bordo di due auto hanno inseguito e portato via con la forza un bellissimo cagnolone di razza Chow chow. Ronny, questo è il nome del cucciolo, è componente e parte integrante di una bella famiglia che lo ama da 10 anni. Stando a quanto denunciato dalla famiglia, e in un video di vede tutta la scena, due vetture, una Citroen c3 di colore bianco con tetto nero con tanto di targa visibile, al cui interno vi è una ragazza e il guidatore, e una Mini Cooper Country man ripresi perfettamente nelle immagini, il cane, dopo averlo inseguito, è stato prelevato e portato via. Successivamente agli appelli lanciati dalla famiglia su tutti i social, i criminali lo hanno abbandonato in zona Villa Literno e ora non si riesce più a trovarlo.

Chiunque lo vedesse può informare la famiglia Corvino. Questo uno degli ultimi appelli pubblicati su Facebook:

“Signori sono il proprietario del cane chow chow che è stato rincorso e preso con forza nella traversa dove attualmente si svolge il mercato di Casal Di Principe. AVVISO che ho il video integrale di tutto lo svolgimento del rapimento del cane, accenno 2 macchine di cui una citroen c3 di colore bianco con tetto nero (di cui sono in possesso di targa e video dove si vede in viso la ragazza ed anche il guidatore del suddetto veicolo) ed una mini cooper country man di cui posseggo targa e vedo in viso sia il guidatore e sia il passeggero. Prego ancora una volta di riportare il cane fuori ad Alaia porte di Casal di Principe ed entro stasera, altrimenti sarò costretto a denunciare tutto ai carabinieri.”