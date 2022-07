LE FOTO. Capannone di un’azienda di scarpe a fuoco. Vigili del fuoco al lavoro nella notte

PORTICO DI CASERTA – Sono andate avanti fino a notte inoltrata le operazioni di spegnimento delle fiamme sviluppatesi poco prima delle 20 di ieri all’interno di un capannone di un’azienda che produce scarpe, sita in via Dalla Chiesa nella zona industriale del comune di Portico di CASERTA. Il vasto incendio ha prodotto una grossa colonna di fumo nero che ha invaso tutta l’area circostante coinvolgendo anche i comuni vicini, con le fiamme che hanno minacciato anche le aziende limitrofe. Per domare l’incendio sono arrivate sul posto quattro squadre di vigili del fuoco di CASERTA, di cui una proveniente dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Aversa, una terza dal distaccamento di Marcianise e un’ultima dal distaccamento di Teano; in supporto sono poi intervenute anche due autobotti del Comando di CASERTA. Non sono state fortunatamente coinvolte persone nell’incendio e le cause sono ancora da accertare.