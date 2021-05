LE FOTO CAPUA. Cane buttato nel fiume con 10 chili al collo: dove può arrivare la cattiveria umana?

CAPUA – Riportiamo integralmente le parole del cittadino capuano Luca Pennacchia, che raccontano la macabra scoperta fatta a Capua nelle ultime ore:

“E così finisce la storia del cadavere del cane nel fiume.

Non era una volpe annegata chissà dove. Si trattava di un cane a cui sono stati legati al collo due pesi da 5 chili. Presumibilmente, per fare tutto questo non è bastata una sola persona. Saranno state due o tre persone; il cane che voleva divincolarsi, i pesi da sollevare, il parapetto da superare. Persone che hanno premeditato, organizzato e messo in pratica tutto questo.

Mi chiedo senza risposta cosa può spingere degli esseri umani a fare una cosa del genere”.