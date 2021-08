ORTA DI ATELLA – Si è temuto il peggio ieri pomeriggio, sabato, nella zona periferica di Orta di Atella in via Massimo Troisi, non distante dal centro commerciale all’ingrosso Adhoc.

Una Fiat Punto si è ribaltata devo la collisione con un altro veicolo durante la sua corsa.

Nella carambola tra queste due vetture ne è rimasta coinvolta anche un’altra, fortunatamente, però, non si registrano feriti o danni gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.