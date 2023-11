LE FOTO. CASAGIOVE. Rinasce il campo sportivo di via Quartiere Nuovo

Domani la presentazione del progetto presso il centro parrocchiale San Vincenzo de’ Paoli.

CASAGIOVE (GV) Un patto condiviso tra cittadini, Curia e cosa pubblica per la rigenerazioni di beni pubblici. E’ partita come un razzo, la prima mission, dopo l’accordo per la messa a nuovo del campo sportivo sito in via Quartiere Nuovo. Il Comune di Casagiove e la comunità parrocchiale di San Michele Arcangelo, rappresentata dall’attivissimo sacerdote don Stefano Giaquinto e la partecipazione di volontari, imprenditori, professionisti ha previsto: la la pulizia del sito, la recinzione, la tinteggiatura delle porte d’ingresso, la realizzazione di due campi di calcetto, un laboratorio ricreativo, un teatro e un cinema. Inoltre, questo percorso prevede un’attività di educazione ambientale per i giovani partecipanti e la realizzazione di alcuni significativi murales. La durata dell’accordo è di 5 anni con un investimento economico di 20mila euro. Tra l’altro, in occasione della presentazione del progetto, che avverrà domani, alle 19, presso il centro parrocchiale San Vincenzo de’ Paoli, ci sarà un incontro in chiesa con introduzione di Ciro Di Lauro, il sindaco Giuseppe Vozza, Antonio Varricchio e conclusione di don Stefano Giaquinto.

