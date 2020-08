LE FOTO. CASERTA. CORSO TRIESTE. Occhio alla testa! Da un balcone lanciano scarpe da uomo in strada. Una donna arrabbiata caccia il convivente e “favorisce” il trasloco

CASERTA – E’ uno strano avvenimento quello che si sta registrando in questi minuti su Corso Trieste, a Caserta. Da un balcone che affaccia sulla strada centrale di Caserta, c’è qualcuno che sta lanciando delle scarpe sul marciapiede. Come si vede dalla foto, sono diverse le paia che sono ormai finite in strada.

Ovviamente non possiamo saperlo con certezza, ma dalla prima impressione che ci sta dando questa situazione, forse, diciamo forse, potrebbe esserci una brutta discussione familiare, coniugale, o qualcosa del genere.

Considerando che le scarpe volate sono da uomo, speriamo per il malcapitato che quella che non si tratti di un trasloco obbligato da parte della consorte.