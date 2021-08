LE FOTO CASERTA. Finisce con l’auto contro un albero e resta incastrato. Ragazzo salvato dai vigili del fuoco

CASERTA – Questa mattina verso le ore 12:15 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta in via Scialla, nei pressi della villa Leonetti, allertati da alcuni passanti che avevano assistito ad un incidente stradale. Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno soccorso il conducente di un’autovettura che, per cause da accertare, aveva finito la propria corsa su un’aiuola contro un albero rimanendo incastrato all’interno dell’automobile.

Una volta aperta la porta del veicolo con l’attrezzatura da taglio in dotazione i Vigili del Fuoco hanno estratto l’occupante dall’auto, un giovane uomo della zona, affidandolo alle cure dei sanitari presenti sul posto con un’ambulanza. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per la successiva rimozione.