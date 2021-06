LE FOTO CASERTA. Intitolata un’aula del Giordani al compianto prof Vincenzo Carbone

CASERTA – Ad un anno dalla morte di Vincenzo Carbone, professore dell’Istituto Giordani di Caserta, si è svolta una iniziativa di commemorazione molto sentita a cui hanno partecipato la dirigente scolastica Antonella Serpico e gli studenti. Al docente è stata intitolata un’aula della scuola.

Ed è stata proprio la preside Serpico ad interpretare il sentimento di tutta quante la sua scuola nei confronti del professore Carbone, il cui testo riproponiamo integralmente qui sotto:

Vivere l’insegnamento come una missione, per il prof. Vincenzo Carbone, non era un semplice modo di dire ma la vera realtà del suo abitare la comunità scolastica. Vincenzo Carbone partecipava con il cuore a tutte le esperienze del nostro Istituto Giordani ed era attivo in ogni missione educativa dedicata a tutti gli allievi e soprattutto a quelli più bisognosi. Così, i suoi ragazzi trovavano in lui una roccia a cui aggrapparsi e una mano costantemente tesa; i suoi colleghi un esempio da imitare e la dirigenza una collaborazione efficace. Arrivato al Giordani nel 1997, Vincenzo ha creato attorno a sé atmosfere d’amore e di fiducia; ha conquistato la simpatia e la stima di tutta la famiglia Giordani; ha insegnato con costanza e professionalità. Con la sua instancabile dedizione al lavoro nella “Commissione viaggi”, fin dal 2016, ha saputo conoscere e guidare i ragazzi anche in quelle indimenticabili esperienze di vita che sono i viaggi d’istruzione, costruendo occasioni di divertimento e di crescita personale e affettiva per i giovani studenti, anche al di fuori della mura scolastiche. Ecco, allora, cos’era Vincenzo Carbone: simpatia, dedizione, generosità, altruismo e positività. Un professore amato e rispettato; un collega prezioso; un amico che non si perde, perché il suo sorriso rimarrà impresso in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Volergli bene è stato facile…dimenticarlo impossibile.

Questa, invece, la poesia dedicata al docente da una studentessa:

GIRASOLE

La pioggia di domenica

si è mescolata alle nostre lacrime.

La sentiamo costantemente,

Seppur silente,

Il suo ricordo è fisso nella mente.

La sua immagine resterà sempre così,

Sereno e felice dal lunedì.

Quanti sorrisi portati via,

resta solo una profonda agonia.

Vorremmo poter dire ancora una volta

“Professó dove ci porta in gita questa volta?”

Ma la distanza purtroppo è molta.

“Se non la smettete di far chiasso chiamo i carabinieri”

Quel solito messaggio della gita,

Sembrava ieri…

Pagheremmo per tornare indietro,

per vedervi fare ancora un metro,

in quell’albergo ,

per reclamare silenzio.

Al Giordani un grande uomo è andato,

ma sicuramente un fiore è nato.

Il nostro girasole sarà

che ad ogni stagione ci accompagnerà.