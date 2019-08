LE FOTO. CASERTA. Miracolo a via Petrarelle, 3 cagnolini abbandonati salvati dalla polizia. Stavano morendo di sete a 40 gradi

CASERTA – Dei latriti, un pianto incessante che ha fatto scattare alcuni passanti nella zona di via Ruggiero. Giunti sul posto gli uomini della squadra Volante della questura di Caserta ha dovuto lavorare un bel po’, con il caldo asfissiante, per trarre in salvo tre cuccioli di cane. Gli animali erano stati terribilmente abbandonati dai precedenti proprietari, in barba alla legge e a qualsivoglia rispetto verso questi esseri viventi.

Trovati in mezzo alla boscaglia e tratti in salvo, sono stati affidati al servizio veterinario.