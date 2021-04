LE FOTO CASERTA. Riecco “i cretini di ogni età” del sabato sera. Che ammucchiate in via Mazzini, via Crispo e via Sant’Agostino!!!

Da domani sarà zona gialla. Se tanto ci dà tanto, via libera ai baci alla francese tra estranei e semplici conoscenti, agli starnuti in faccia e al gioco delle alitate

CASERTA (g.g.) – Da domani sarà zona gialla. Non vogliamo fare il solito discorso sulla sottovalutazione del virus, che ancora per tanti, è “cosa altra,” una roba da televisione e da web news, ma che tutto sommato non ci appartiene, salvo ritrovarselo all’improvviso aggrappato alla serratura di casa, alla spalliera del proprio letto, a seminare il lutto della perdita di un congiunto caro, di un padre, di un nonno, di un fratello.

Anche ieri sera il centro di Caserta, da noi costantemente monitorato ogni fine settimana, ha fatto registrare comportamenti pericolosi. Certo, qualche mascherina in più si nota rispetto al passato, ma gli assembramenti sono evidenti. Troppa gente a stretto contatto di respiro. Preoccupa, allora, la percezione dello stato delle cose che si potrà registrare a partire da domattina, quando la zona gialla sarà ufficialmente operativa.

Se l’asporto è stato trasformato in consumo stanziale davanti a bar e baretti, con la conseguente formazione di vere e proprie ammucchiate, cosa accadrà con i tavolini in strada? Il problema è uno solo: le regole vi sono per le zone rosse, per le arancioni e anche per le gialle, ma essendo messi malissimo per quel che riguarda il livello culturale medio, propedeutico a ogni tipo di coscienza civile e civica, occorrerebbe la presenza di chi è deputato alla sorveglianza sul rispetto delle leggi. Beh, negli ultimi mesi, dall’autunno a oggi, non si è visto in giro un solo vigile urbano , un solo carabiniere, un solo poliziotto in attività anti assembramento e nel controllo del corretto uso delle mascherine. E allora non ci resta che il vaccino perché il Covid, con questi cretini impenitenti che affollano queste foto, resisterà fino all’ultima goccia di Pfizer, Astrazeneca, Moderna e affini.