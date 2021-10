LE FOTO CERVINO. Vinciguerra è il nuovo sindaco. Ecco i nomi dei nuovi consiglieri comunali

CERVINO – (Flavia Montanaro) Fin dalla chiusura delle votazioni era già chiaro chi avrebbe indossato la fascia da primo cittadino. Già lo spoglio delle prime schede elettorali ha dato risultati incoraggianti per il candidato sindaco Giuseppe Vinciguerra. Nemmeno dopo un’ora di lavoro, la lista “Siamo Cervino – Giuseppe Vinciguerra Sindaco” vinceva con uno scarto di 200 voti netti rispetto alla lista “Viva Cervino- Insieme si può” di Filippo Caturano. L’avvocato Vinciguerra è andato oltre le aspettative: ha raddoppiato l’avversario Caturano ottenendo una percentuale totale del 66.68% (2145 voti) contro il 33.32% (1072 voti) dell’avversario messercolese. Nonostante le due compagini si fossero ripromesse di condurre una campagna elettorale soft, la lista Viva Cervino non ha certo espresso “dolci parole” nei confronti degli avversari. Ma la compagine dell’avvocato cervinese non è caduta nella trappola provocatoria degli avversari. Una volta indossata la fascia, però, il novello sindaco ha voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. Ecco le sue parole “La guerra in questo paese è terminata. Prima di poter amministrare c’è bisogno della pace sociale. Dobbiamo risollevare il nostro paese – continua il primo cittadino – Questo è un voto di dignità e non una questione politica. Risolleveremo tutte le frazioni allo stesso modo: Cervino, Messercola e Forchia”.

Il nuovo consiglio comunale è così composto:

Sindaco: Giuseppe Vinciguerra

Maggioranza: Giuseppina Piscitelli, Francesco Piscitelli, Valentina D’Albenzio, Marco Serino, Rosalinda Razzano, Mariagrazia Stravino e Giuseppe Abbatiello.

Opposizione: Filippo Caturano, Biagio Di Nuzzo, Giovina Del Gaudio e Orsola Fusco.

Nulla da fare per Gennaro Piscitelli, ex primo cittadino sfiduciato nel 2019, che in questa tornata elettorale si era candidato come consigliere della lista “Siamo Cervino -Vinciguerra Sindaco”.