LE FOTO. Colpo in un ditta edile in pieno giorno sotto l'”occhio” della telecamera

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Balordi derubano una ditta edile, in piena mattina. Ieri mattina, intorno alle 08:40 circa a Casal di Principe si è fermata un’auto scura, quella che si vede nelle foto, dove due soggetti facendo finta di niente hanno portato via alla ditta del posto pare, un martello pneumatico, usato per lavoro. Un uomo con una maglia arancio è sceso dall’auto lato guida e ha fatto il giro del palazzo, poi facendo finta di nulla appena non c’era nessuno che lo guardasse, ha preso l’attrezzo da lavoro, lo ha passato al passeggero nella sua auto e si è dato alla fuga, il tutto davanti a una telecamera privata che ha ripreso tutto. Furioso giustamente il titolare oltre a pubblicare il video ha scritto sui social “Pezzo di……….. ti credi furbo ladro”. Indignati i cittadini per l’accaduto.