LE FOTO. COVID. Asl Caserta, un disastro dietro l’altro. Arrivano i carabinieri d’avanti ad un ospedale Casertano. Caos e proteste per la seconda dose Pfizer

SESSA AURUNCA (Maria Assunta Cavallo) – È caos questa mattina all’esterno dell’ospedale “San Rocco” Di Sessa Aurunca dove circa 200 persone sono state allontanate e rispedite a casa dai carabinieri dopo essersi assembrate in attesa di ricevere la seconda dose del vaccino Pfizer. Soggetti appartenenti alla categoria “fragili” e che hanno ricevuto un messaggio di convocazione per oggi, sabato15 maggio 2021 privo di orario. Un cittadino mondragonese dichiara che a suo dire quanto sta accadendo presso il punto vaccinale del presidio ospedaliero in questione è assurdo, vergognoso ed irrispettoso nei confronti di chi non gode di ottima salute. La fotografia di una situazione che mette in luce la confusione che regna sui modi e sui tempi di somministrazione della vaccinazione anti Covid, specie per quanto riguarda la somministrazione della seconda dose del Pfizer che dovrebbe avvenire entro i 21 giorni ma che in molte Regioni avviene oltre i 30 giorni.