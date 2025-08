LE FOTO. Dramma sulla strada: auto si schianta contro il guardrail e prende fuoco vicino all’uscita di Villa Literno

Pochi minuti fa, domenica

VILLA LITERNO – Un grave incidente si è verificato poco fa lungo la direttrice in direzione Napoli, all’altezza del tratto esterno all’autostrada, tra l’uscita di Villa Literno (A9) e quella di Casoria. Una vettura, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è violentemente schiantata contro il guardrail, prendendo subito fuoco.

Le immagini arrivate alla nostra redazione mostrano alcune auto ferme e scene di forte tensione, ma non è possibile distinguere chiaramente la dinamica né se vi fossero persone all’interno del veicolo al momento dell’impatto. Al momento, non risultano testimoni che abbiano visto qualcuno uscire dall’auto, il che alimenta forte apprensione per il conducente, di cui non si conoscono ancora le condizioni.

Non è escluso che l’incidente sia avvenuto a pochi metri dallo svincolo di Villa Literno, nel tratto esterno all’autostrada ma comunque in un’area ad alta percorrenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Seguono aggiornamenti.