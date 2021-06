LE FOTO. Ennesima auto vandalizzata sul lungomare. Le vittime: “A MONDRAGONE non torneremo mai più”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ennesima auto vandalizzata sul lungomare Sud, altezza via Pirandello ed il popolo del web insorge dopo che l’ex Assessore all’ambiente Antonio Federico, ha pubblicato nel suo profilo fb le immagini dell’auto danneggiata precedute da una frase che la coppia derubata avrebbe pronunciato dopo essersi accorta del furto. “Una sabbia così non l’abbiamo vista da nessuna parte, ma a Mondragone non ci torneremo mai più“.

Un fenomeno inarrestabile quello dei furti e dei danneggiamenti alle auto che va avanti da diverso tempo e che conferiscono alla città, davvero una pessima immagine. I responsabili di questi gesti solitamente vanno alla ricerca anche di pochi spiccioli o di oggetti incautamente incustoditi all’interno degli abitacoli e dovendo fare la conta, i soldi da sborsare per riparare danni subiti, sono decisamente superiori al valore degli oggetti portati via.

Tra l’altro sul parabrezza della vettura in questione è stata lasciata una multa forse per il mancato pagamento del parcheggio, ed è il caso di dire che tra la beffa ed il danno, ancora una volta a guadagnarci, non sono di certo i poveri cittadini o quei turisti che scelgono di rilassarsi in questo piccolo angolo di sole e mare, preso a schiaffi da quei pochi balordi che “tirano” a “campare” in maniera disonesta.